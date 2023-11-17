Раздел, посвящённый эвакуации из сектора Газа, появился на сайте МИД РФ

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Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила о том, что на сайте Министерства иностранных дел РФ появился новый раздел, зайдя в который пользователи найдут информацию об эвакуации из сектора Газа российских граждан и соотечественников.

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

В разделе, который получил название "Об эвакуации из сектора Газа", представлены данные о состоявшихся рейсах, контакты для экстренной связи в Израиле, Палестине, Египте, Ливане и России. Тут же посетители сайта смогут познакомиться с фото- и видео материалами, а также последними новостями об эвакуации.