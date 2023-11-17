Режиссёр Эмир Кустурица: "Русское искусство отменить на Западе невозможно"

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Оскароносный сербский режиссёр Эмир Кустурица объяснил, почему невозможно отменить русскую культуру в Европе и США.

Фото: ВК-аккаунт Кустурицы

Кустурица уверен, что не получится "вырвать" писателя Льва Толстого из контекста европейской литературы и культуры.

"Русское искусство отменить на Западе невозможно. США — это гегемон, который боится", — цитирует слова кинодеятеля Telegram-канал SHOT.

На Западе призвали обнулить все заслуги Эмира Кустурицы перед кинематографом за его работу в России.

Ранее Алексей Арестович* высмеял войну на Украине с русскими писателями - Александром Пушкиным и Антоном Чеховым.

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