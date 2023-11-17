Оскароносный сербский режиссёр Эмир Кустурица объяснил, почему невозможно отменить русскую культуру в Европе и США.
Кустурица уверен, что не получится "вырвать" писателя Льва Толстого из контекста европейской литературы и культуры.
"Русское искусство отменить на Западе невозможно. США — это гегемон, который боится", — цитирует слова кинодеятеля Telegram-канал SHOT.
На Западе призвали обнулить все заслуги Эмира Кустурицы перед кинематографом за его работу в России.
Ранее Алексей Арестович* высмеял войну на Украине с русскими писателями - Александром Пушкиным и Антоном Чеховым.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.