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Арестович* рассказал анекдот про русского писателя: "Гони на Чехова"

0:49
Мир

Алексей Арестович* продолжает высмеивать войну с русскими писателями на Украине.

Арестович* рассказал анекдот про русского писателя: "Гони на Чехова"
Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Украинский военный аналитик опубликовал в своём Telegram-канале анекдот про Чехова.

"Мужик прыгает в такси: "Шеф, гони на Чехова". Таксист: "Чехов — гад, сволочь и падла", — привёл текст остроты бывший помощник офиса Владимира Зеленского.

Ранее Алексей Арестович* объяснил украинцам, что снос памятникам русским писателям на Украине Запад воспринимает как проявление варварства и одичания. На Украине на днях снесли памятник Александру Пушкину.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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