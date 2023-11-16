Алексей Арестович* продолжает высмеивать войну с русскими писателями на Украине.
Украинский военный аналитик опубликовал в своём Telegram-канале анекдот про Чехова.
"Мужик прыгает в такси: "Шеф, гони на Чехова". Таксист: "Чехов — гад, сволочь и падла", — привёл текст остроты бывший помощник офиса Владимира Зеленского.
Ранее Алексей Арестович* объяснил украинцам, что снос памятникам русским писателям на Украине Запад воспринимает как проявление варварства и одичания. На Украине на днях снесли памятник Александру Пушкину.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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