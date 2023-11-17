"Задержанный Службой госбезопасности Азербайджана мужчина хотел взорвать посольство Израиля в Баку", - пишет азербайджанское издание "Минвал".Фото: crimea-news.com
Ссылаясь на свои источники в силовых структурах, местное информационное агентство АПА опубликовало материал, в котором говорится, что задержан мужчина, пытавшийся совершить вооруженное проникновение в административное здание дипломатического представительства иностранного государства в Азербайджане в городе Баку с целью совершения теракта.
Ранее, в октябре демонстранты подожгли израильское посольство в столице Бахрейна Манаме.
Напомним, конфликт межу Палестиной и Израилем резко обострился 7 октября 2023 года, в день праздника Симхат Тора. Тогда палестинские группировки, крупнейшей из которых является ХАМАС, провели масштабную ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Израиль дал ассиметричный ответ, в результате которого погибли свыше 11.000 человек, четверть из них дети.
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