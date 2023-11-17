Al Jazeera: число убитых жителей в секторе Газа достигло 11 470

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После 7 октября, когда началась новая палестино-израильская война, в секторе Газа погибло по меньшей мере 11 470 человек.

Фото: ru.freepik.com

Все они были убиты в результате израильских ударов по палестинскому анклаву, сообщил 17 ноября телеканал Al Jazeera. И это далеко не весь трагический список.

Как отмечает телеканал, данные об убитых ЦАХАЛ палестинцах не обновлялось в течение нескольких дней из-за коллапса системы здравоохранения сектора Газа, которая собирала данные.

В самом Израиле официальное число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС составляет порядка 1,2 тыс. человек.

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