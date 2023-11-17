Россия резко перестала пропускать беженцев в Финляндию

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Согласно сообщениям финских СМИ 16 ноября, российские пограничники начали разворачивать беженцев, пытающихся попасть в Финляндию. Официальных заявлений по этому поводу пока не было.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

По информации журналистов, больше нет возможности для просителей убежища пройти через восточную границу. СМИ отмечают, что что-то в политике российских пограничников изменилось с предыдущего вечера. Лишь небольшое количество просителей убежища смогло въехать в Финляндию через восточную границу, в то время как ранее десятки людей смогли пройти через неё.

Сирийский беженец, которому отказывали в проходе через российскую сторону, рассказал финским журналистам, что лица, ищущие убежище, будут пытаться проникнуть в Европу через границу РФ с Норвегией.

Офицер пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Вилле Куусисто заявил, что на данный момент пограничный контроль не обнаруживает никаких ограничений при пересечении границы с российской стороны.

Согласно сообщению Пограничной службы региона, с шести утра 16 ноября не было зарегистрировано ни одного нового просителя убежища на пограничных пунктах в Юго-Восточной Финляндии. Однако ночью пять просителей убежища все же прибыли на пункты пропуска через границу.

Пока ещё не ясно, какие будут последствия этого для планов финского правительства по закрытию границы с Россией. В свете увеличивающегося потока беженцев они начали готовиться к введению жёстких мер, вплоть до полного закрытия пограничных переходов на восточной границе.