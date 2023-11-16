Закрытие Финляндией четырёх пунктов пропуска на самом проходном участке границы с Россией тревожит российские власти, которые будут вынуждены заняться обсуждением ответных мер. Об этом сообщили в посольстве РФ в Хельсинки.
"Решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства", — заявили в российском ведомстве корреспонденту РИА Новости.
В посольстве добавили, что ожидают, что в МИД Финляндии пояснят детали принятого решения. А затем, после получения этой информации, в ведомстве пообещали проработать ответные меры.
В МИД Финляндии объявили о полном закрытии ближайших к Санкт-Петербургу КПП на период с 18 ноября по 18 февраля. Пункты пропуска в северной части Финляндии, между Мурманской областью и Карелией, продолжают работать.
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