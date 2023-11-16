СБ ООН принял резолюцию о перемирии в секторе Газа

В Совете безопасности ООН приняли резолюцию о перемирии в секторе Газа. Уточняется, что резолюция о перемирии между палестинскими боевиками ХАМАС и Израилем была принята с целью оказания гуманитарной помощи.

Фото: Официальная страница ООН

Как стало известно по итогам заседания международной организации, трансляция которого велась на официальном сайте ООН, за принятие резолюции о мире проголосовали 12 стран. В то же время, трое голосующих воздержались.

Цель инициативы состоит в том, чтобы дать передышку гуманитарным организациям. Во время прекращения огня между странами Ближнего Востока они смогут предоставить необходимое продовольствие всем нуждающимся в секторе Газа.

Кроме того, во время заседания Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя выразил мнение, что стоит перейти к немедленному перемирию в секторе Газа. Тем не менее, данная поправка одобрена не была, так как за предложение проголосовали только пять стран.

7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС начали вести боевые действия, проникнув в приграничные районы на юге Израиля.