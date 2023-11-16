Вашингтон вовлекает планету в очередной глобальный конфликт, не желая заканчивать противостояние на Украине.

Об этом сообщил сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс.

Он раскритиковал попытки демонизировать президента РФ Владимира Путина, напомнив историю.

"Меня уже тошнит от этих политических дебатов по Украине, когда я слышу повторение одних и тех же лозунгов. Этой страной уже тридцать лет управляют на основе двухпартийных внешнеполитических лозунгов. Почему бы нам не провести настоящие дебаты? Нам снова и снова говорят: "Если мы не остановим его на Украине, он пройдет маршем по всей Европе", — отметил сенатор.