Зеленский высказался о возможной заморозке конфликта на Украине: "Мы хотим мира"

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Владимир Зеленский прокомментировал перспективу заморозки военного конфликта на Украине.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Президент Украины сравнил заморозку военного конфликта с вулканом, который неизбежно пробудится.

Зеленский ответил на вопросы африканских журналистов. Он объяснил, что Россия воспользуется перемирием для восстановления своих сил. Украинский лидер напомнил, что Украина уже потеряла очень много людей.

"Мы хотим мира. Окончание может быть разным. Кому-то оно может не нравится, но оно необходимо. Нужно, чтобы зло страдало, а не только Украина, на которую это зло напало", — сказал Зеленский.

Ранее представитель совета нацбезопасности США Джон Кирби объяснил, что средства для помощи Украине подходят к концу.