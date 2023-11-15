Представитель совета нацбезопасности США Джон Кирби предупредил, что согласованные конгрессом средства для Украины подходят к концу.
В Белом доме отметили, что возможности США поддерживать Украину иссякают из-за нежелания законодателей одобрить запрос администрации.
Джон Кирби подчеркнул, что такое положение дел негативно отразится на возможностях ВСУ на поле боя.
"Средства иссякают… Мы достигаем конца верёвки", — заявил Кирби.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил, что ФРГ не будет опрадывать надежды Владимира Путина на то, что мир забудет об Украине.
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