Кирби высказалася о заканчивающихся средствах для Украины: "Мы достигаем конца верёвки"

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Представитель совета нацбезопасности США Джон Кирби предупредил, что согласованные конгрессом средства для Украины подходят к концу.

Фото: openverse by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

В Белом доме отметили, что возможности США поддерживать Украину иссякают из-за нежелания законодателей одобрить запрос администрации.

Джон Кирби подчеркнул, что такое положение дел негативно отразится на возможностях ВСУ на поле боя.

"Средства иссякают… Мы достигаем конца верёвки", — заявил Кирби.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил, что ФРГ не будет опрадывать надежды Владимира Путина на то, что мир забудет об Украине.