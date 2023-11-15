Президент ФРГ Штайнмайер призвал мир не забывать про Украину

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что мир не должен отвлекаться от украинского конфликта.

Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

Как пишет Tagesschau, немецкий президент уверен, что Россия окажется в выигрышном положении, если мировая общественность потеряет интерес к происходящему на Украине.

Своё заявление об этом немецкий президент сделал на немецко-украинской конференции муниципального партнерства в Лейпциге.

"Украина нуждается в нашей поддержке еще больше сейчас, когда на Ближнем Востоке также идет война, а конфликт на Украине больше не получает того внимания, в котором она так остро нуждается. Президент России Путин рассчитывает на то, что мир должен забыть об Украине", — сказал Штайнмайер.

В заключение президент ФРГ призвал свою страну "помнить про Украину", чтобы опосредованно не помогать России. Штайнмайер добавил, что его страна никогда не примет российскую спецоперацию на Украине.