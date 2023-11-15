СБУ открыла дело против националистки Фарион

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

СБУ открыла уголовное производство против националистки Ирины Фарион, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Бывшая депутатка Верховной Рады умудрилась парой постов в соцсетях нарушить несколько статей Уголовного кодекса Украины. Она призвала презирать русскоязычных бойцов ВСУ, назвав их "москворотыми", что вызвало бурное возмущение в украинских войсках.

Затем радикалка опубликовала письмо в поддержку её безумных идей, написанное студентом из Крыма. При этом она не потрудилась скрыть персональные данные автора послания, за что он жестоко поплатился (и уже извинился).

Результатом стал букет из четырёх статей УК, вменяемых экс-депутатке. В рамках уголовного производства против неё назначены психолого-лингвистические экспертизы скандальных высказываний, добавляется в сообщении.