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Суд во Франции выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада

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Мир

Ордер на арест был выдан в рамках дела о применении химоружия, президенту САР предъявлены обвинения в преступлениях против человечества.

Суд во Франции выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада
Фото: facebook.com/ Miro Čiampor

По их данным агентства, всего по делу о применении химоружия выдано четыре ордера на арест. Кроме сирийского президента, обвинения выдвинуты в отношении его брата Махера Асада, который является командующим Республиканской гвардией Сирии (элитное военное формирование, предназначенное для защиты сирийских властей), а также еще двух генералов, имена которых агентство не называет.

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Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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