Ордер на арест был выдан в рамках дела о применении химоружия, президенту САР предъявлены обвинения в преступлениях против человечества.
По их данным агентства, всего по делу о применении химоружия выдано четыре ордера на арест. Кроме сирийского президента, обвинения выдвинуты в отношении его брата Махера Асада, который является командующим Республиканской гвардией Сирии (элитное военное формирование, предназначенное для защиты сирийских властей), а также еще двух генералов, имена которых агентство не называет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.