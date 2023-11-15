В парламенте Словакии назревает мятеж из-за позиции правительства к Украине

Один из комитетов Словацкого парламента подтвердил резолюцию, которая выражает призыв к правительству продолжить предоставление военной поддержки Украине, сообщает EADaily.
Отмечается, что оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" смогла воспользоваться текущим большинством в парламентском комитете по иностранным делам, предложив резолюцию, в которой комитет призывает правительство Роберта Фицо осудить действия России на Украине. Кроме того, комитет выражает необходимость продолжения обеспечения всесторонней помощи Украине, включая военную поддержку.
Напомним, ранее Словакия предоставляла разнообразную помощь Киеву, в том числе и в сфере обороны. Тем не менее, новое правительство под управлением Роберта Фицо официально отказалось от военных поставок киевскому режиму. Кроме того, нынешний премьер-министр страны высказывается в пользу восстановления отношений с Россией и призывает к прекращению военных действий на территории Украины.
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