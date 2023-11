В парламенте Словакии назревает мятеж из-за позиции правительства к Украине

Your browser does not support the audio element.

Один из комитетов Словацкого парламента подтвердил резолюцию, которая выражает призыв к правительству продолжить предоставление военной поддержки Украине, сообщает EADaily.

Фото: openverse by MGlen is licensed under "File:Slovak Prime Minister Robert Fico during the press conference.jpg" by MGlen is licensed under CC BY-SA 3.0.