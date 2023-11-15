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В парламенте Словакии назревает мятеж из-за позиции правительства к Украине

1:04
Мир

Один из комитетов Словацкого парламента подтвердил резолюцию, которая выражает призыв к правительству продолжить предоставление военной поддержки Украине, сообщает EADaily.

В парламенте Словакии назревает мятеж из-за позиции правительства к Украине
Фото: openverse by MGlen is licensed under "File:Slovak Prime Minister Robert Fico during the press conference.jpg" by MGlen is licensed under CC BY-SA 3.0.

Отмечается, что оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" смогла воспользоваться текущим большинством в парламентском комитете по иностранным делам, предложив резолюцию, в которой комитет призывает правительство Роберта Фицо осудить действия России на Украине. Кроме того, комитет выражает необходимость продолжения обеспечения всесторонней помощи Украине, включая военную поддержку.

Напомним, ранее Словакия предоставляла разнообразную помощь Киеву, в том числе и в сфере обороны. Тем не менее, новое правительство под управлением Роберта Фицо официально отказалось от военных поставок киевскому режиму. Кроме того, нынешний премьер-министр страны высказывается в пользу восстановления отношений с Россией и призывает к прекращению военных действий на территории Украины.

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Словакия: сформировать правительство поручено популисту Роберту Фицо
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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