Вашингтон сделал ужасающее предупреждение Зеленскому

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

"На Украине может разгореться гражданская война, когда те, кто не хотят сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться", — сказал он. Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Как считает эксперт, на Украине сейчас два лагеря – за и против продолжения конфликта. За дальнейшие боевые действия выступают военные, с тем исключением, что ВСУ должны перейти в фазу обороны вместо того, чтобы жертвовать своей военной мощью в бессмысленном контрнаступлении. Тем не менее, считает экс-разведчик, такая позиция, может привести к полному уничтожению страны.

Таким образом, резюмирует Риттер, Украина находится в глубоком политическом кризисе, а раскол между гражданскими и военными властями может привести к коллапсу и насилию в стране.