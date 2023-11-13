Политолог Барабанов: мирные переговоры возможны, если Украину возглавит Залужный

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Нельзя исключать сценарий, при котором главком ВСУ Валерий Залужный сменит Владимира Зеленского на посту президента, поскольку рейтинг действующего руководителя Украины как возможного кандидата в главы государства падает. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Как пояснил эксперт, соцопросы свидетельствуют о том, что украинское общество устало от Зеленского и проводимой им политики. Он подчеркнул: у партии "Слуга народа" очень сильно падает рейтинг. Это может привести к смене "политической картинки" на Украине, если выборы всё-таки будут объявлены, уточнил политолог.

"Судя по последним интервью и статьям Залужного в западной прессе, он понимает сложившийся позиционный тупик в нынешней военной кампании. Может быть, исходя из этого, будет открыт к переговорному процессу. Залужный наверняка может своей кампанией эксплуатировать тему мира и усталости от боевых действий. Но когда он станет президентом, когда у него уже будут обязательства перед американцами и прочими, всё опять может измениться", — считает Барабанов.

Эксперт напомнил, что Зеленский тоже шёл на выборы как президент мира с сильной программой, от которой впоследствии отказался. Не исключено, что Залужный выберет аналогичный путь, резюмировал собеседник Pravda.Ru.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что британские спецслужбы выбрали Залужного в качестве кандидата, который способен заменить Зеленского на президентском посту.