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Эксперт Джонсон: британские спецслужбы выбрали Залужного заменой Зеленского

1:32
Мир

Британские спецслужбы, согласно высказыванию бывшего агента ЦРУ Ларри Джонса в интервью YouTube-каналу Dialogue works, выбрали главнокомандующего Вооруженными силами Украины, Валерия Залужного, в качестве возможной замены нынешнему президенту Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости.

Эксперт Джонсон: британские спецслужбы выбрали Залужного заменой Зеленского
Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Британская разведка понимает, что польза от маленького юмориста Зеленского закончилась, и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль", — утверждает эксперт.

По его словам, иностранным спецслужбам было разрешено отыскать альтернативу украинскому руководству, так как их стратегия в конфликте с Россией оказалась неудачной, а Зеленский отказывается участвовать в каких-либо переговорах с Москвой. Они надеются, что Залужный сможет стать подходящей заменой и впоследствии пойдет на компромисс с российским руководством.

"Они дают Зеленскому понять, что его время истекло", — заключил Джонсон.

Главнокомандующий ВСУ, Валерий Залужный, описал ситуацию как патовую для Киева. В своей статье для журнала The Economist он заявил, что украинская армия, вероятно, не сможет добиться "глубокого и внушительного прорыва" на фронте.

Представитель Кремля, Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что чем раньше киевские власти осознают отсутствие шансов на успех на поле боя, тем быстрее могут появиться перспективы разрешения ситуации.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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