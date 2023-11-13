Cпикер парламента Грузии объяснил отказ от антироссийских санкций

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Грузия не вводит санкции против России, потому что не чувствует себя защищённой, объяснил спикер парламента республики Шалва Папуашвили в интервью "Квирис Моамбе".

Фото: ONGO.ge

Слова политика цитирует "Sputnik Грузия" в воскресенье.

"Мы не можем позволить себе рисковать жизнями наших граждан и экономическим положением страны", — заявил Папуашвили.

По его словам, принимая решение об антироссийских санкциях, любая страна оценивает его последствия — и экономические, и с точки зрения военной безопасности. Грузии в этом смысле не на кого надеяться.

"Мы страна, которая, в отличие от стран, вводящих санкции, не защищена ядерным зонтиком НАТО. Они защищены, нас никто не защищает. На земле нет страны, которая давала бы нам гарантии безопасности", — объяснил парламентарий.

Ранее он признал, что никто и не требует от Грузии враждебных мер против России. "Наоборот, все понимают положение, в котором находится Грузия", — сказал Папуашвили.