Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что если произойдет конфликт с Россией, то Тбилиси останется один на один с Москвой. Об этом сообщает EADaily.
По этой причине грузинская сторона не хочет присоединяться к антироссийским санкциям, так как санкции — это начало войны против России.
Папуашвили отметил, что данное мнение у него сложилось исходя из ситуации на Украине, за которую никто не собирается сражаться. Максимум — это поставки вооружений.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.