Спикер парламента Грузии: санкции против России – это война

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что если произойдет конфликт с Россией, то Тбилиси останется один на один с Москвой. Об этом сообщает EADaily.

Фото: РИА Новости

По этой причине грузинская сторона не хочет присоединяться к антироссийским санкциям, так как санкции — это начало войны против России.

Папуашвили отметил, что данное мнение у него сложилось исходя из ситуации на Украине, за которую никто не собирается сражаться. Максимум — это поставки вооружений.