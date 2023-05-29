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Турист из России проинформировал о том, как в Грузии относятся к русским

1:10
Туризм

Недавно вновь открылось прямое авиасообщение между Грузией и Россией. В связи с этим у туристов возникает много вопросов о том, как местные жители отнеслись к наплыву российских граждан в страну. Об этом рассказал автор блога "Путешествия по планете" на "Дзене".

Турист из России проинформировал о том, как в Грузии относятся к русским
Фото: sharknews.ru

Из материала можно понять, что в общем грузины очень гостеприимны к туристам не только из России, но и украинцам, и белорусам. Однако цены на продовольствие и различные услуги выше, чем в России и Турции. Автор подчеркнул, что всё же иногда встречаются негативно настроенные граждане, но их меньшинство.

"Большинство местных приветствуют людей в своей стране вне зависимости от национальности. Все люди, всем надо жить", — сказал турист.

Также сообщается, что русофобии как таковой нет. Местные жители добродушно общаются с туристами, в том числе и на русском языке.

"Очень многие говорят по-русски: в Тбилиси чуть меньше, в Батуми больше. Молодые больше общаются на английском, а старшее поколение на русском", — рассказал турист.

 

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