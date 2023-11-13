По данным ведомства, 70 эвакуированных из Газы граждан России допустили к перелету в Москву. Среди них одна беременная женщина и 27 детей, уточнили в министерстве.
Все 70 эвакуируемых находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к перелету Каир - Москва. В полете их будут сопровождать медики.
Напомним, 7 октября 2023 года, в день праздника Симхат Тора, когда палестинская группировка ХАМАС, обстреляла территорию Израиля из сектора Газа. На сегодняшний день, погибшими в секторе Газа числятся свыше 11 тыс человек, около четверти из них дети.
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