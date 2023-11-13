The Sun: Сунак готовит ужесточение законов в Британии из-за пропалестинских протестов

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Британский премьер Риши Сунак готовит ужесточение законодательства страны, поскольку недоволен тем, что граждане массово выходят на пропалестинские митинги.

Фото: openverse by UK Prime Minister is licensed under CC BY 2.0.

Как отмечает The Sun, власти Британии хотят ввести запрет на некоторые действия во время демонстраций. Так, участников митингов могут лишить возможности находиться на автобусных остановках.

Помимо этого, официальный Лондон намерен запретить использование дымовых шашек и других пиротехнических средств в ходе акций протеста.

По информации газеты, Великобритания также планирует внести изменения в закон об оправдании терроризма, поскольку сейчас в нём много расплывчатых формулировок.

В минувшую субботу британцы организовали крупный митинг против боевых действий в Газе. На акцию в Лондоне пришли свыше 300 тысяч граждан Великобритании. При этом полицейские арестовали более 90 активистов.

4 ноября подобная демонстрация состоялась в Вашингтоне рядом с Белым домом. В манифестации в поддержку Палестины поучаствовали порядка 300 тысяч американцев.