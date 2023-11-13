FAZ: план экс-генсека НАТО позволит Путину проверить альянс на прочность

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Предложение бывшего генсекратаря Североатлантического альянса Андерса Фог Расмуссена принять в блок Украину без учёта утраченных территорий позволил бы президенту России Владимиру Путину проверить НАТО "на прочность", заявил немецкий обозреватель Питер Штурм.

Фото: kremlin.ru

России будет достаточно продвинуть свои войска на несколько метров, заявил Штурм. Однако этот шаг автоматически бы масштабную войну для НАТО, так как альянс говорит о защите "каждого дюйма" территорий блока.

"Путину нужно будет лишь продвинуть свои войска на несколько метров на отдалённом участке фронта, чтобы таким образом без особого риска проверить прочность НАТО", — заявил обозреватель в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом даже на фоне возможной войны, альянс бы таким образом признал новые территории российскими.

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