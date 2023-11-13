Предложение бывшего генсекратаря Североатлантического альянса Андерса Фог Расмуссена принять в блок Украину без учёта утраченных территорий позволил бы президенту России Владимиру Путину проверить НАТО "на прочность", заявил немецкий обозреватель Питер Штурм.
России будет достаточно продвинуть свои войска на несколько метров, заявил Штурм. Однако этот шаг автоматически бы масштабную войну для НАТО, так как альянс говорит о защите "каждого дюйма" территорий блока.
"Путину нужно будет лишь продвинуть свои войска на несколько метров на отдалённом участке фронта, чтобы таким образом без особого риска проверить прочность НАТО", — заявил обозреватель в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
При этом даже на фоне возможной войны, альянс бы таким образом признал новые территории российскими.
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