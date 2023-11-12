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Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"

1:10
Мир

Просмотр советского фильма "Морозко" Александра Роу вызвал настоящий ужас у американцев, оставив след в памяти своих зрителей, особенно Баба-Ягой и другими персонажами.

Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Фото: prt scrn фильма Морозко

"Самое пугающее — это, конечно, Баба-Яга, которую русские называют Бабой-Ягой! И какой у нее страшный голос… Я взрослый человек, но когда услышала его (смотрела фильм с субтитрами в оригинальной озвучке), то включила весь свет в доме", — рассказала одна из американских зрительниц, посмотревших фильм.

Американцы признались, что страх вызывают персонажи, такие как парень, превращающийся в медведя, Морозко, ведьма и кот. Об этом сообщает Федерал Пресс.

Фильм вышел в 1964 году в СССР и был переименован в Штатах в "Джек Фрост". Несмотря на прошедшие десятилетия, эта сказка до сих пор удивляет и пугает американцев.

Также некоторых зрителей смутила главная героиня — Настенька, получившая критику за свою кротость. Марфушенька также была критикована за свой нелепый вид и макияж.

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Морозко (1964) / сказка для семейного просмотра
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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