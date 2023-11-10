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В офисе Зеленского признались, что собираются скорректировать тактику ВСУ

0:55
Мир

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, ВСУ должны будут пересмотреть свою стратегию и тактику в зоне СВО.

В офисе Зеленского признались, что собираются скорректировать тактику ВСУ
Фото: wikipedia.org by President.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

Подоляк заверил, что Киев чётко понимает, что нужно сделать в этом плане в конце 2023 — 2024 году. Украинской армии придётся скорректировать свою тактику, учитывая преимущества, которые появились у русских.

Представитель офиса Зеленского признал, что контрнаступление ВСУ, продолжающееся уже пять месяцев, так и не принесло Киеву ожидаемых результатов. Однако, по словам Подоляка, это ещё не конец.

"Наступательные операции на ряде направлений не завершены", — отметил Подоляк.

Ранее Подоляк объяснил, что причиной провала украинского контрнаступления стали медленные поставки западного вооружения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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