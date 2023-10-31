Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк оценил материал издания The Times, в котором говорится, что западные партнёры предали украинского президента.
Подоляк не согласился с изложенной в статье точкой зрения, отметив, что автор использовал некие неназванные источники информации, а значит, доверять им нельзя, и реальность может отличаться от написанного.
Советник Зеленского подчеркнул, что написавший статью журналист изложил своё личное мнение, оно субъективно и может отличаться от реальности.
По словам Подоляка, в Киеве ждут, что западные союзники выполнят свои обязательства по отношению к Украине "хотя бы на 70-80%".
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