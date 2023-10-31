В Офисе Зеленского назвали материал Times о предательстве Запада "субъективным мнением"

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк оценил материал издания The Times, в котором говорится, что западные партнёры предали украинского президента.

Фото: wikipedia.org by President.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

Подоляк не согласился с изложенной в статье точкой зрения, отметив, что автор использовал некие неназванные источники информации, а значит, доверять им нельзя, и реальность может отличаться от написанного.

Советник Зеленского подчеркнул, что написавший статью журналист изложил своё личное мнение, оно субъективно и может отличаться от реальности.

По словам Подоляка, в Киеве ждут, что западные союзники выполнят свои обязательства по отношению к Украине "хотя бы на 70-80%".