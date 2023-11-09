Хиллари Клинтон заявила, что Израилю и Палестине нужно новое руководство

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Израиль и Палестина нуждаются в новом руководстве. Это даст шанс на урегулирование конфликта мирным путём, считает экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

По её мнению, следует создать предпосылки для оживления мирного процесса.

"Я думаю, что необходимо новое руководство над израильтянами и палестинцами", — подчеркнула политик во время экономического форума в Сингапуре.

Как пояснила Клинтон, лишь это позволит остановить палестино-израильский конфликт.

Ранее журналисты американского издания Intercept заявили, что Вашингтон старается не разглашать данные о наличии оружия США у израильской армии обороны (ЦАХАЛ), поскольку оно используется для ударов по сектору Газа. В результате таких атак страдает мирное население, уточнили авторы материала.