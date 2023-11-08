Американское издание Intercept: США скрывают данные о своём оружии в Израиле

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Американские власти сознательно не разглашают сведения о том, какое именно оружие США поставляется израильской армии обороны (ЦАХАЛ).

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Как отмечает Intercept, это связано с огромным количеством жертв среди гражданских в секторе Газа. Подчёркивается, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы его обвинили в убийстве мирных жителей.

По словам научного сотрудника Института ответственного госуправления Куинси Уильяма Хартунга, Израиль продолжает использовать американские вооружения для "преступлений" на Ближнем Востоке.

При этом ещё один эксперт, опрошенный изданием и пожелавший сохранить анонимность, заявил, что в Минобороны США осознают, к каким последствиям приводит применение западной военной техники в ходе палестино-израильского конфликта.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль готов наносить удары по всему Ближнему Востоку в случае возникновения угроз нацбезопасности.