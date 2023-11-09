На Украине зреет новый майдан

1:32 Your browser does not support the audio element. Мир

В Сети появились видеролики, где сгенерированный нейросетью главком ВСУ Валерий Залужный обвиняет в провале контрнаступления Владимира Зеленского, призывает выходить на Майдан и даёт понять, что винит президента в смерти своего помощника Частякова, погибшего накануне в результате взрыва гранаты

Фото: sozh.info

"У меня есть точная информация, что вчера Зеленский ликвидировал моего помощника. Он собирается ликвидировать меня также, а потом сдать страну. Зеленский – это враг нашего государства. Из-за него мы полностью провалили контрнаступление, утратив полмиллиона лучших сыновей нации. Если его не остановить, мы утратим полностью всю страну. Зеленский постоянно врет и будет врать до последнего украинца", - сказал Залужный.

На Украине сразу обвинили в появлении роликов российских хакеров.

Бывший ведущий антимайдана в Киеве Юрий Кот заявил, что видео с Залужным создано украинскими мастерами фейков, и напоминает ситуацию 2014 года, когда не готовых стрелять друг в друга представителей Западной и Восточной Украины подтолкнули к этому наемники-снайперы.

"То есть, у них целеполагание одинаковое – нас с вами уничтожить. Но если, например, американцы хотели бы нас с вами душить медленно, то британцы хотели бы перерезать горло быстро. Поэтому разница существует, и её объективно надо принимать во внимание", – сказал Кот.