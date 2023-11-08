Зеленский ответил на призыв пойти на компромисс с Россией: российские солдаты должны уйти

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Владимир Зеленский отреагировал на предложенную перспективу договориться с Россией.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Президент Украины считает, что реальным способом остановить военный конфликт является уход Вооружённых сил России с территории Украины.

Зеленский заявил, что страна, ставшей жертвой агрессии, не может быть готова к компромиссу.

"Российские солдаты должны идти на свою землю. Они должны уйти", — выразил своё мнение украинский лидер в интервью с Reuters.

Он подчеркнул, что компромиссом не могут быть территории Украины. В противном случае, по мнение президента Украины, "будут скомпрометированы территории других стран".

Ранее Зеленский рассказал о плане боевых действий ВСУ.