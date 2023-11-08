ООН проведёт закрытые консультации о диверсии на "Северном потоке"

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В среду, 8 ноября, Совет Безопасности (СБ) ООН намерен провести закрытое заседание по вопросу подрыва "Северных потоков". Как пишет ТАСС, консультации пройдут после открытого заседания по Украине, которое состоится по инициативе РФ в связи с ударами украинских формирований по Донецку.

Фото: topcor.ru

"Состоится закрытое заседание по "Северным потокам" по запросу Российской Федерации", — указали в бразильском постпредстве.

Согласно имеющимся сведениям, закрытая встреча назначена на 23:00 по московскому времени.

Напомним, что о взрывах на трёх морских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" стало известно 27 сентября 2022 года. Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на данных морских маршрутах.

В связи с этим Генпрокуратура РФ запросила завести уголовное дело об акте международного терроризма.