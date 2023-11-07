Украинский политолог Руслан Бортник дал свой прогноз относительно будущего ВСУ с нынешними темпами призыва.
По мнению эксперта, если конфликт будет продолжаться и дальше, украинские мужчины, которых призывают в ВСУ, закончатся через год-полтора.
"Для такой войны, как сейчас, украинского мобресурса хватит на полтора-два года", — сказал Бортник в эфире Youtube-канала журналиста Александра Шелеста.
Политолог считает, что после этого Киеву или придётся начать призывать на военную службу украинских женщин, или полагаться на помощь иностранных наёмников.
В данном случае всё будет зависеть от интенсивности конфликта, а также от позиции западных партнёров Украины и их готовности принять непосредственное участие в боях на территории страны.
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