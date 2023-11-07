Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Супруги Цыгановы пожелали счастливого пути уехавшей из России Пугачёвой
Нутрициолог перечислила продукты, которые стоит исключить при ОРВИ
Физик Сергей Богачёв объяснил загадочное поведение Солнца
В Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Егор Бероев о предателях: "Никогда не смог бы уехать из России, чтобы ни произошло"
Политолог считает, что Пугачёва может вернуться, но нормальные россияне на её концерт не пойдут
Мобильная техника на базе отечественной ОС "Аврора" появилась в продаже
Госдума требует разъяснений о продаже билетов на "Щелкунчик" в Большом театре
Офтальмолог рассказал про болезнь, которая приводит к потере зрения

Политолог Бортник считает, что украинские мужчины закончатся через год-полтора

0:51
Мир

Украинский политолог Руслан Бортник дал свой прогноз относительно будущего ВСУ с нынешними темпами призыва.

Политолог Бортник считает, что украинские мужчины закончатся через год-полтора
Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

По мнению эксперта, если конфликт будет продолжаться и дальше, украинские мужчины, которых призывают в ВСУ, закончатся через год-полтора.

"Для такой войны, как сейчас, украинского мобресурса хватит на полтора-два года", — сказал Бортник в эфире Youtube-канала журналиста Александра Шелеста.

Политолог считает, что после этого Киеву или придётся начать призывать на военную службу украинских женщин, или полагаться на помощь иностранных наёмников.

В данном случае всё будет зависеть от интенсивности конфликта, а также от позиции западных партнёров Украины и их готовности принять непосредственное участие в боях на территории страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой

Садальский поделился своим мнением о том, почему последние действия Пугачевой вызвали неодобрение в сети.

Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Алла Пугачёва замечена в Латвии
Ученые назвали размер члена, который удовлетворит всех
Россия уже победила в СВО - но будет жечь и "доедать" Украину по частям
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Последние материалы
Физик Сергей Богачёв объяснил загадочное поведение Солнца
В Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Егор Бероев о предателях: "Никогда не смог бы уехать из России, чтобы ни произошло"
Политолог считает, что Пугачёва может вернуться, но нормальные россияне на её концерт не пойдут
Мобильная техника на базе отечественной ОС "Аврора" появилась в продаже
Госдума требует разъяснений о продаже билетов на "Щелкунчик" в Большом театре
Офтальмолог рассказал про болезнь, которая приводит к потере зрения
Автоэксперт Балабас рассказал, когда лучше всего наносить антикоррозийное покрытие на машину
Количество жертв в Донецке после обстрела ВСУ увеличилось до 20 граждан
В Польше раскрыли "дыру" в украинской обороне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников