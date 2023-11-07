Памятник Щорсу в Киеве стал жертвой вандалов

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Вандалы в Киеве по-своему отметили 7 ноября. Они осквернили памятник украинскому красному командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу. Об этом сообщают украинские ТГ-каналы

Фото: Форпост Севастополь

Утром на постаменте памятника были обнаружены надписи разными красками: "Снеси меня. Кабмин смени статус". Также были нарисованы некие знаки

Полиция Киева не имеет информации о совершивших акт вандализма. Памятник установили в 1954 году. Он внесён в реестр культурных ценностей и, формально, находится под охраной государства.

Памятник красноармейскому командиру Николаю Щорсу в Киеве и ранее подвергался атакам вандалов. После событий 2014 года новые украинские власти решали вопрос о сносе монумента. Киевский горсовет предлагал вообще убрать памятник. Минкультуры рассматривало вариант частичного демонтажа – убрать всадника, а коня оставить.