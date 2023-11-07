Вандалы в Киеве по-своему отметили 7 ноября. Они осквернили памятник украинскому красному командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу. Об этом сообщают украинские ТГ-каналы
Утром на постаменте памятника были обнаружены надписи разными красками: "Снеси меня. Кабмин смени статус". Также были нарисованы некие знаки
Полиция Киева не имеет информации о совершивших акт вандализма. Памятник установили в 1954 году. Он внесён в реестр культурных ценностей и, формально, находится под охраной государства.
Памятник красноармейскому командиру Николаю Щорсу в Киеве и ранее подвергался атакам вандалов. После событий 2014 года новые украинские власти решали вопрос о сносе монумента. Киевский горсовет предлагал вообще убрать памятник. Минкультуры рассматривало вариант частичного демонтажа – убрать всадника, а коня оставить.
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