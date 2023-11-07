Премьер Румынии предупредил Европу о последствиях победы России

1:22 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

В случае победы России на Украине к власти в Европе придут политики, подобные президенту РФ Владимиру Путину, считает премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Поэтому он убеждён в необходимости продолжать поддерживать Киев.

Фото: Imago/Scanpix/Leta

Прогноз Чолаку приведён в статье Bloomberg об усталости Европы от Украины.

"Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России. Можете ли вы представить, сколько подобных Путину политиков мы получим среди европейских популистов?" — цитирует его агентство.

Глава румынского правительства указал на рост популярности популистских сил в Европе, таких как крайне правая партия "Альтернатива для Германии", на фоне их громогласных выступлений против помощи Украине.

В ЕС действительно порядком устали от Украины, свидетельством чему недавние откровения премьер-министра Италии Джорджи Мелони в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом — о нём напоминает Bloomberg.

Румыния много помогает Украине, особенно в экспорте зерна, и продолжит оказывать поддержку даже после выборов в следующем году независимо от их результатов, заверил Марчел Чолаку.