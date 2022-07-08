Немцы: наш канцлер - марионетка Байдена и Зеленского

Депутат немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) Штеффен Котре заявил, что антироссийские санкции "бесполезны" и призвал ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2". В ответ на это Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал АДГ партией России:

"Я придерживаюсь мнения: АДГ — это не только правая популистская партия, но и партия России".

Немецкие пользователи соцсетей же очень заинтересовались "партией России" и запустили хэштег #ParteiRusslands в постах с осуждением политики Шольца и Социал-демократической партии Германии.

Мнения немцев

В основном немцы очень негативно отнеслись к высказываниям канцлера, утверждая, что санкции вредят Германии больше, чем России, а Шольц наплевательски относится к своему народу и игнорирует повышение цен на газ:

"Желаю, чтобы те, кто сейчас доказывает правоту Шольца получили удар под дых, когда они будут держать в руках квитанции за газ". "Противно, когда бесхарактерная марионетка называет нас "Партией России". Мы представляем интересы немцев (!), а не иностранных держав". "Американский нацист Шольц, немецкий народ вам этого не простит". "Если АДГ — это "Партия России", то Шольц — это марионетка Байдена и Зеленского. Шольц наглядно показывает, что каким он был, таким и останется. Кто предал нас? Социал-демокарты!" "Самый простой способ снизить цены на газ — запустить "Северный поток-2" и отменить бессмысленные санкции. Правительство же предпочитает, чтобы промышленность рухнула, а люди замерзли зимой. Нашей страной правят ненавистники Германии".