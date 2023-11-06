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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: провал в украинском конфликте "подписал" приговор будущему НАТО

1:05
Мир

Бесславное участие НАТО в украинском конфликте показало, что альянс ждёт безрадостное будущее. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: провал в украинском конфликте "подписал" приговор будущему НАТО
Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

"Я не думаю, что у НАТО есть будущее. Она не сможет ничего сделать, чтобы остановить или положить конец конфликту… И надо учитывать тот факт, что Украина фактически имела вторую по величине армию в альянсе после США, а за ней следовала Турция", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

И невзирая на былую мощь украинской армии, она была практически уничтожена. Гибель ВСУ означает фиаско Запада. Никому не нравится, когда их связывают с поражением, отметил Джонсон. Именно поэтому сегодняшние "партнёры" Украины прекратят всякое с ней сотрудничество.

Ранее Джонсон предсказал, что русские военные расправятся с американскими танками Abrams так же легко, как они сделали это со снарядами HIMARS и крылатыми ракетами Storm Shadow.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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