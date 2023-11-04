Ливанское движение "Хезболлах" применило мощную ракету, которая ранее не использовалась в боевых действиях, при атаке на территорию Израиля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник из Ливана, который знает обстановку.
"Ракета поразила позицию Израиля по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш (деревни на юге Ливана недалеко от границы с Израилем — Прим. Ред.)", — рассказали агентству.
Отмечается, что самолёты армии Израиля поразили объекты движения в ответ на атаки по территории страны из Ливана.
Исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати ранее заявил, что власти предпринимают усилия для сохранения спокойной обстановки в стране в контексте обострения ситуации между Израилем и сектором Газа.
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