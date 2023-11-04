Reuters: "Хезболла" выпустила мощную ракету по Израилю, которая ранее не использовалась

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Ливанское движение "Хезболлах" применило мощную ракету, которая ранее не использовалась в боевых действиях, при атаке на территорию Израиля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник из Ливана, который знает обстановку.

Фото: wikimedia. org

"Ракета поразила позицию Израиля по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш (деревни на юге Ливана недалеко от границы с Израилем — Прим. Ред.)", — рассказали агентству.

Отмечается, что самолёты армии Израиля поразили объекты движения в ответ на атаки по территории страны из Ливана.

Исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати ранее заявил, что власти предпринимают усилия для сохранения спокойной обстановки в стране в контексте обострения ситуации между Израилем и сектором Газа.