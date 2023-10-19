Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по памятнику генерала Сулеймани на юге Ливана

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Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по памятнику иранского генерала Касема Сулеймани в Ливане. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Фото: openverse

"Израильский авиаудар в среду вечером пришёлся на памятник бывшему командующему спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касему Сулеймани близ Одайсе на юге Ливана", — информирует издание со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Маядин".

ЦАХАЛ в своём Telegram-канале также заявил, что израильские военные уничтожали объекты "Хезболлы" в Ливане. Ливанские СМИ сообщали об авиаударе близ населённых пунктов Эн-Накура и Рош-ха-Никры.

С 7 октября продолжаются интенсивные боестолкновения между отрядами "Хезболлы" и армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), начавшиеся после атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. В ответ на них премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении уничтожить ХАМАС. Израильская армия начала проводить бомбардировки сектора Газа.