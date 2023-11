Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква обрушился с критикой на главкома ВСУ Валерия Залужного за интервью западному журналу Economist. В беседе с журналистами Залужный заявил, что украинский конфликт "оказался в тупике".

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.