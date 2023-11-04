В ОП Зеленского раскритиковали главкома ВСУ Залужного за признание о тупике в конфликте западным СМИ

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква обрушился с критикой на главкома ВСУ Валерия Залужного за интервью западному журналу Economist. В беседе с журналистами Залужный заявил, что украинский конфликт "оказался в тупике".

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По словам Жовква, это явно не те заявления, которых ждут от украинской армии, и на Западе из-за интервью Залужного впали в панику.

"Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?". Мы такого эффекта хотели достичь этой статьёй?", — заявил замглавы ОП Зеленского в эфире украинского телемарафона.

Как подчеркнул Жовква, это последнее, что можно было заявлять открыто для западной публики.

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