Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква обрушился с критикой на главкома ВСУ Валерия Залужного за интервью западному журналу Economist. В беседе с журналистами Залужный заявил, что украинский конфликт "оказался в тупике".
По словам Жовква, это явно не те заявления, которых ждут от украинской армии, и на Западе из-за интервью Залужного впали в панику.
"Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?". Мы такого эффекта хотели достичь этой статьёй?", — заявил замглавы ОП Зеленского в эфире украинского телемарафона.
Как подчеркнул Жовква, это последнее, что можно было заявлять открыто для западной публики.
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