СМИ: из-за депрессии населения ЕС теряет €600 млрд в год

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Депрессивное психическое состояние жителей стран Евросоюза (ЕС), обусловленное событиями на Украине и распространением пандемии COVID-19, оказывает значительное воздействие на экономику общности, причиняя ущерб в размере €600 миллиардов, что составляет 4,2% от общего валового внутреннего продукта (ВВП). Эти данные были представлены порталом Interia Business (Interia), который ссылается на аналитический отчет Польского института экономики (PIE).

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"В 27 странах ЕС и Великобритании общие потери из-за проблем с психическим здоровьем превышают 4,2% ВВП, что составляет более €600 миллиардов. Более трети этих расходов связаны с уменьшением занятости и снижением производительности труда", — цитирует портал выдержки из доклада PIE.

Interia также указывает, что результаты опроса, проведенного службой Eurobarometer, показывают, что 62% опрошенных считают, что моральное состояние европейцев в наибольшей степени пострадало от конфликта на Украине и пандемии COVID-19.

Психические заболевания стали вызовом не только для экономики ЕС, но и для мировой экономики в целом. Согласно прогнозу Всемирного экономического форума, к 2030 году расходы на лечение таких заболеваний составят половину всех мировых затрат на борьбу с незаразными заболеваниями. Interia также указывает на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым инвестиции в комплексную диагностику и лечение неблагоприятных психологических состояний окупаются в четыре раза за счет последующего роста производительности труда.