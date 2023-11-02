Израильский боец MMA написал на снаряде для удара по сектору Газа имя Хабиба Нурмагомедова

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Израильский боец MMA Хаим Гозали написал на снаряде, который предназначен для атак на сектор Газа, имена Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Хамзата Чимаева и Белала Мухаммада.

Фото: Соцсети израильского бойца MMA Хаим Гозали

Гозали, который выступает на ринге под псевдонимом "Израильский Бэтмен" адресовал своё послание на снарядах "бойцам UFC, которые поддерживают террористов".

Израильский боец, на счету которого 15 побед и 6 поражений, ни разу не встречался в бою с Хабибом Нурмагомедовым и другими бойцами, которым он передал своеобразный привет.

Гозали ранее обвинял Нурмагомедова, Чимаева и Мухаммада в том, что они якобы подстрекали жителей Дагестана выступить против евреев.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что сектор Газа представляет "большую открытую тюрьму".