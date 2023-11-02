Израильский боец MMA Хаим Гозали написал на снаряде, который предназначен для атак на сектор Газа, имена Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Хамзата Чимаева и Белала Мухаммада.
Гозали, который выступает на ринге под псевдонимом "Израильский Бэтмен" адресовал своё послание на снарядах "бойцам UFC, которые поддерживают террористов".
Израильский боец, на счету которого 15 побед и 6 поражений, ни разу не встречался в бою с Хабибом Нурмагомедовым и другими бойцами, которым он передал своеобразный привет.
Гозали ранее обвинял Нурмагомедова, Чимаева и Мухаммада в том, что они якобы подстрекали жителей Дагестана выступить против евреев.
Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что сектор Газа представляет "большую открытую тюрьму".
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