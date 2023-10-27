Хабиб Нурмагомедов назвал ситуацию в Газе "тюрьмой"

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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов выразил свою позицию относительно конфликта между Израилем и Палестиной, поддержав жителей сектора Газа.

Фото: openverse.org

"В данный момент происходят бомбардировки в самом большой открытой тюрьме — Газе. Мы молимся за вас, Газа, и просим всех делать дуа (молитвы) за наших братьев и сестер", — написал Хабиб в соцсетях.

Напомним, что 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, что было объявлено Израилем "войной", после чего Израиль приступил к ответным действиям.

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