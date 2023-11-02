Компания Nestle попала в украинский список "спонсоров войны"

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Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в свой список "спонсоров войны" крупнейшую в мире компанию по производству продуктов питания Nestle.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Украинские власти продолжают поиски западных компаний, которые вопреки санкциям, продолжают работать на российском рынке. Теперь в немилость попала швейцарская мега-корпрация Nestle, сообщает в четверг, 2 ноября, ТАСС.

В своем заявлении украинское НАПК подчеркивает, что полки российских супермаркетов до сих пор переполнены швейцарской продукцией, несмотря на заявления руководства Nestle о приостановке поставок в Россию.

В украинском серном списке уже находятся такие известные компании, как Procter & Gamble, Leroy Merlin, Comnav Technology, Bacardi, Alibaba, Aliexpress, Mars, PepsiCo и прочие, которые в угоду политической конъюнктуре решили сохранить доходы от работы на огромном российском рынке.

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