Экс-морпех США Хо: Запад и националисты заставили Зеленского отказаться от мира с РФ

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский президент Владимир Зеленский отказался от мирных переговоров с Москвой, находясь под влиянием западных стран и националистов. Такое мнение выразил бывший морпех США Мэтью Хо.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как напомнил экс-военный, Зеленский после всенародных выборов обещал решать все проблемные вопросы с помощью дипломатических норм во избежание вооружённого конфликта. Однако националисты "схватили его" и пригрозили расправой в случае заключения мира с РФ, считает бывший морской пехотинец.

По словам Хо, на решение Зеленского отказаться от коммуникации с Москвой также повлияли западные лидеры.

"И он повёлся. Он со всем согласился", — подчеркнул экс-морпех в эфире Judging Freedom.

Бывший американский военнослужащий добавил, что Украина уже проиграла конфликт с российской армией.

Ранее Мэтью Хо спрогнозировал масштабный коллапс на территории Украины, который случится, если Запад прекратит финансировать Киев.