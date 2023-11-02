Украинский президент Владимир Зеленский отказался от мирных переговоров с Москвой, находясь под влиянием западных стран и националистов. Такое мнение выразил бывший морпех США Мэтью Хо.
Как напомнил экс-военный, Зеленский после всенародных выборов обещал решать все проблемные вопросы с помощью дипломатических норм во избежание вооружённого конфликта. Однако националисты "схватили его" и пригрозили расправой в случае заключения мира с РФ, считает бывший морской пехотинец.
По словам Хо, на решение Зеленского отказаться от коммуникации с Москвой также повлияли западные лидеры.
"И он повёлся. Он со всем согласился", — подчеркнул экс-морпех в эфире Judging Freedom.
Бывший американский военнослужащий добавил, что Украина уже проиграла конфликт с российской армией.
Ранее Мэтью Хо спрогнозировал масштабный коллапс на территории Украины, который случится, если Запад прекратит финансировать Киев.
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