Главком ВСУ Залужный признал превосходство российских ВВС и РЭБ

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Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный выразил восхищение мощью и подготовкой Военно-воздушных сил России.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Военно-воздушные силы России… сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи", — сказал Залужный в разговоре с журналом Economist.

Также главком ВСУ был вынужден признать, что современные российские средства радиоэлектронной борьбы по всем пунктам превосходят украинские, которые являются намного более старыми. Залужный напомнил, что 65% украинских РЭБ имеют ещё советское происхождение.

Главком ВСУ посетовал, что украинцы не имеют возможности нормально применять западные снаряды Excalibur с GPS-наведением как раз из-за того, что Россия улучшила свои силы радиоэлектронной борьбы.

"Контрбатарейная стрельба России улучшилась. Во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов "Ланцет", — добавил Залужный.