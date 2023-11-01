Иностранцев и тяжелораненых выпустят из Газы

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Первые иностранцы начали пересекать пункт контроля "Рафах" на границе между сектором Газа и Египтом. Планируется, что около 450 иностранных граждан и 90 раненых жителей Палестины будут выпущены через данный пункт. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Договорённости предполагают, что обладатели иностранных паспортов и люди с серьёзными травмами смогут перемещаться через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. Не установлено точное время, в течение которого данный пункт будет функционировать.

Это соглашение не связано с такими ключевыми вопросами, как освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и введение гуманитарной паузы с целью облегчения ситуации в анклаве.