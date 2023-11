Your browser does not support the audio element.

Первые иностранцы начали пересекать пункт контроля "Рафах" на границе между сектором Газа и Египтом. Планируется, что около 450 иностранных граждан и 90 раненых жителей Палестины будут выпущены через данный пункт. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.