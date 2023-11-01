США не могут допустить статус-кво анклавов, при котором движение ХАМАС после конфликта управляло бы Газой, заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. По его словам, "правление" необходимо делегировать третьим странам Ближнего Востока.
Как подчеркнул Блинкен, такая мера будет временной.
"Мы не можем допустить возвращения к статус-кво, при котором ХАМАС управляло бы Газой. Мы также не можем допустить, чтобы Израиль управлял Газой или контролировал её", — заявил госсекретарь США на брифинге.
Он подчеркнул, что актуальным было бы создание независимой администрации, которая бы обеспечивала безопасность в секторе Газа, но если не получиться, то лучше передать "управление" анклавами странам Ближнего Востока и международным организациям.
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