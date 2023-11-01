Блинкен: США намерены "делегировать" управление Газой странам Ближнего Востока

США не могут допустить статус-кво анклавов, при котором движение ХАМАС после конфликта управляло бы Газой, заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. По его словам, "правление" необходимо делегировать третьим странам Ближнего Востока.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Как подчеркнул Блинкен, такая мера будет временной.

"Мы не можем допустить возвращения к статус-кво, при котором ХАМАС управляло бы Газой. Мы также не можем допустить, чтобы Израиль управлял Газой или контролировал её", — заявил госсекретарь США на брифинге.

Он подчеркнул, что актуальным было бы создание независимой администрации, которая бы обеспечивала безопасность в секторе Газа, но если не получиться, то лучше передать "управление" анклавами странам Ближнего Востока и международным организациям.

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