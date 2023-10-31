В Британии помощника министра сняли с должности после призыва к прекращению огня в секторе Газа

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Секретаря министра науки, инноваций и технологий Великобритании и члена парламента Пола Бристоу уволили после его письма с призывом прератить огонь в секторе Газа.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В Великобритании помощника министра уволили после призыва к прекращению огня в секторе Газа. Своё предложение помощник министра изложил в письме к премьер-министру Риши Сунаку.

Бристоу объяснил, что "постоянное прекращение огня" спасёт жизни и позволит доставить гуманитарную помощь нуждающимся. Ранее он заявлял, что жители палестинской автономии не должны страдать за преступления ХАМАСа.

Уволенный помощник министра смирился с лишением должности.

"Я полностью понимаю решение премьер-министра. И с сожалением оставляю работу, которая мне нравилась. Но теперь я могу открыто говорить о проблеме, которая глубоко волнует многих моих избирателей", — заявил Бристоу.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби раскритиковал призывы к прекращению огня в секторе Газа.