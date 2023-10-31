Секретаря министра науки, инноваций и технологий Великобритании и члена парламента Пола Бристоу уволили после его письма с призывом прератить огонь в секторе Газа.
В Великобритании помощника министра уволили после призыва к прекращению огня в секторе Газа. Своё предложение помощник министра изложил в письме к премьер-министру Риши Сунаку.
Бристоу объяснил, что "постоянное прекращение огня" спасёт жизни и позволит доставить гуманитарную помощь нуждающимся. Ранее он заявлял, что жители палестинской автономии не должны страдать за преступления ХАМАСа.
Уволенный помощник министра смирился с лишением должности.
"Я полностью понимаю решение премьер-министра. И с сожалением оставляю работу, которая мне нравилась. Но теперь я могу открыто говорить о проблеме, которая глубоко волнует многих моих избирателей", — заявил Бристоу.
Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби раскритиковал призывы к прекращению огня в секторе Газа.
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