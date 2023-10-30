Франция хочет депортировать 39 россиян из-за подозрений в радикализме

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Франция надеется депортировать в Россию 39 россиян, которые находятся под наблюдением французских спецслужб из-за подозрений в радикализме, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Жеральда Дарманена, министр внутренних дел Франции.

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Дарманен уточнил, что французская сторона получила ответы от российских властей по запросам о подтверждении гражданства этих лиц.

"Мы намерены взять курс на их депортацию, как только российские власти дадут разрешение", — добавил Дарманен.

Он подчеркнул, что это стандартная практика, и в прошлом, до украинского конфликта, Франция регулярно получала согласие от российского консульства на депортацию российских граждан.

Ранее, 14 октября, Дарманен сообщил журналистам, что около 60 россиян находятся под наблюдением из-за своей радикальной идеологии. Тогда он выразил намерение депортировать 20 из них, "если российские власти согласятся". Он также заявил, что планирует передать соответствующий список российским властям, чтобы обсудить возможную депортацию этих лиц.